Наслідки артобстрілу Харкова ввечері 7 серпня: зайнялася пожежа (фото)

Російські снаряди ввечері 7 серпня поцілили у одне з підприємств у Київському районі Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 серпня.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
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