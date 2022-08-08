08.08.2022 08:22 Рита Парфенова

Наслідки артобстрілу Харкова ввечері 7 серпня: зайнялася пожежа (фото)

Російські снаряди ввечері 7 серпня поцілили у одне з підприємств у Київському районі Харкова.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 серпня.

Близько 22:30 7 серпня ворог завдав артобстрілу по місту Харкову. Як зазначив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, вибухів було не менше семи.

В результаті потрапляння боєприпасів пошкоджені будівлі підприємства у Києвському районі міста. У одній з будівель сталися 3 осередки займання на загальній площі 180 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, ворожі обстріли ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.