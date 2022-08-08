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08.08.2022  08:16   Рита Парфенова

Про бойові дії у Харківській області розповіли у Генштабі

7 серпня російські окупанти завдали авіаударів поблизу Гусарівки, Верхнього Салтова та Залимана у Харківській області.

война в Украине

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка.

Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Сулигівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залиману у Балаклійському районі.

Нагаджуємо, противник зосереджує зусилля на утриманні захоплених районів частини Харківської області, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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