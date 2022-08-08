08.08.2022 07:30 Рита Парфенова

8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.





Початком славної історії, а потім і передумовою закладу свята стало те, що 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах.



Війська зв'язку Збройних Сил України беруть свій початок від військ зв'язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв'язку Збройних Сил України, яке розпочало формування військ зв'язку незалежної держави. За час існування Збройних Сил України із розрізнених систем зв'язку створено єдину систему, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними Силами у будь-якій обстановці.



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З ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин «Animal Welfare» щорічно 8 серпня відзначається Всесвітній день котів.



Це свято встановлено не лише з метою вшанування пухнастих домосідів, а й для привернення уваги до проблеми безпритульних котів.



І сьогодні День об'єднує мільйони власників цих тварин у всьому світі.



До речі, у різних країнах є свої, національні дні вшанування цих домашніх тварин. Так, у Польщі це 17 лютого, у Японії – 22 лютого, у США – 29 жовтня.



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Появою Міжнародного дня альпінізму (або Дня альпініста) ми завдячуємо двом сміливцям-швейцарцям – лікарю Мішелю-Габріелю Паккарду та гірничому провіднику Жаку Бальма.



8 серпня 1786 року вони першими осідлали найвищу точку Альп - Монблан, висота якої складає 4810 метрів над рівнем моря.



З того часу всі альпіністи відзначають своє свято 8 серпня – у день, коли було підкорено найвищу вершину Альп.



До того ж своїм святом цей день вважають не лише підкорювачі гірських вершин, а й люди, які займаються промисловим альпінізмом. У світі з кожним роком стає все більше висотних будівель, і такі фахівці можуть помити вікна та фасади, провести їх фарбування та ремонт, прибрати сніг та бурульки, змонтувати кондиціонер та виконати інші операції на цих спорудах, де застосування будівельних риштувань неможливе.

Також цього дня

1819 – народився Пантелеймон Куліш, український письменник («Чорна Рада», «Україна»), член Кирило-Мефодіївського братства.



1843 – у Харкові помер Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко, прозаїк, драматург, поет, автор історичних та етнографічних нарисів. Писав під псевдонімами: Фалалей Повинухін, Євстратій Мякушкін, Пана, Грицько Основ'яненко.



1899 – у Міннесоті А. Маршалл запатентував холодильник.



1900 – у Брукліні на майданчику Лонгвудського крикетного клубу розпочався перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу. Сам кубок подарував американець Дуайт Девіс, до речі, член збірної США, яка і перемогла в першому матчі англійців з рахунком 3:0. Змагання стали називатися командною першістю за Кубок Девіса, або Кубком Девіса. Девіс згодом став членом уряду США.



1927 – народився Святослав Федоров, мабуть, найзнаменитіший хірург-окуліст.



1937 – народився «Людина дощу», актор Дастін Хоффман. Хоча його ще можна назвати і «Тутсі», він не образиться.



1945 – СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.



1949 – у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.



1965 – у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.



1966 – у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції».



1974 – Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом.



1985 – розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни.



2000 – вчені Великобританії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини.



2008 – відкриття XXIX Олімпійських ігор у Пекіні.



Іменини відзначають: Єрмолай, Ігнатій, Мойсей, Параска, Сергій, Федір.