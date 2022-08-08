Увага: окупанти обстрілюють Харків

Жителів Харкова та області закликають максимально перебувати в укриттях!
Після десятої години ранку Харків знову зазнав обстрілів окупантів.
Офіціально це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова.
Харківській міський голова Ігор Терехов закликає містян перебувати в укриттях - обстріл може повторитися.
«Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Насколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях - обстрел может повториться», – написав він у своему Телеграм-каналі.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
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