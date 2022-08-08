08.08.2022 10:28 Рита Парфенова

Увага: окупанти обстрілюють Харків

Жителів Харкова та області закликають максимально перебувати в укриттях!



РЕДПОСТ

Після десятої години ранку Харків знову зазнав обстрілів окупантів.

Офіціально це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова.

Харківській міський голова Ігор Терехов закликає містян перебувати в укриттях - обстріл може повторитися.

«Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Насколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях - обстрел может повториться», – написав він у своему Телеграм-каналі.