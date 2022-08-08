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08.08.2022  10:41   Рита Парфенова

Під час артобстрілу Харкова загинула людина

Смерть мешканця Харкова під час обстрілу міста вранці 8 серпня підтвердив мер Ігор Терехов.

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Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Соболезную родным», - написав він.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, після десятої години ранку окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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