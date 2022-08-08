Під час артобстрілу Харкова загинула людина

Смерть мешканця Харкова під час обстрілу міста вранці 8 серпня підтвердив мер Ігор Терехов.
Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Соболезную родным», - написав він.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, після десятої години ранку окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
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