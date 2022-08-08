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08.08.2022  14:55   Віталій Хінєвіч

Супермісяць 2022: коли можна буде спостерігати явище

Цього серпня можна буде спостерігати астрономічне явище.

Суперлуние
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Space.com.
 
Повідомляється, що четвертий і останній супермісяць 2022 року, відомий як Осетровий Місяць, відбудеться в четвер, 11 серпня, приблизно о 14:36 за київським часом.
 
Це сліпуче місячне шоу, мабуть, не всім сподобається, оскільки воно, на жаль, збігається з одним із найочікуваніших метеорних потоків року — метеорним потоком Персеїди. У той час як більшість спостерігачів у Північній Америці зазвичай можуть бачити 50 або 60 метеорів на годину, повний місяць зменшить видимість метеорів максимум до 10-20 на годину.
 
Повня відбувається, коли місяць і сонце знаходяться один навпроти одного, і сонячне світло падає на місяць віч-на-віч. Таким чином, під час повного місяця може бути складно побачити деталі місячної поверхні через відсутність тіней.
 
Супермісяці відбуваються, коли повний місяць збігається з найближчим зближенням Місяця з Землею по її орбіті, відомим як перигей.
 
Нагадаємо, NASA опублікувало фото рідкісної галактики/
 
Источник:   Space.com
 Тэги:  астрология
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