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08.08.2022  14:58   Дмитрий Колоней

На Харківщині окупанти продовжують тиснути на місцеве населення

Про дії загарбників на Харківщині інформує військова розвідка України.

Продовжують тиснути на місцеве населення окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів рф та перереєстрації відповідно до російського законодавства.
 
Водночас після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у рф колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом.
 
У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, буде вводитися щомісячний “податок” на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рос. рублів.
 
Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.
 
На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, давление, харьков. великий бурлук
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