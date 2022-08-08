08.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Населений пункт в Харківській області зазнав ракетних та артилерійських ударів

Окупанти обстріляли Печеніги Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Печенізької сільської ради Олександра Гусарова.

Повідомляється, що окупанти завдали трьох ракетних та кількох артилерійських ударів. Внаслідок цього загинула 72-річна жінка, поранення отримали двоє людей.

«Обстріли селища Печеніги та навколишніх сіл з боку російських агресорів тривають вже декілька місяців. Але такого терору проти мирних людей Печеніги не знали, напевно, з часів свого заснування.

Минулої ночі селище Печеніги зазнало три ракетних та декілька артилерійських ударів з боку російської армії. Загинула 72-річна жінка. Поранено двоє людей.

Вщент зруйнована будівля центру дитячої та юнацької творчості, де наші діти займалися позашкільною освітою. На сільгосппідприємстві зруйновано коровники, вбито дев'ятнадцять корів. Зруйновано тік для зберігання наших врожаїв. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено Будинок культури, підприємства промислового виробництва й десятки приватних домоволодінь.

Розрушено дахи, вибиті вікна, зруйновано господарські будівлі, гаражі. Знищено шкільний та приватний автомобілі. Ворогом зруйновано частину водопроводу та пошкоджено лінії електропередач.

В селищі від ночі працюють рятівники, працівники екстреної медичної допомоги, газовщики-аварійщики. Наразі енергетики завершують свою роботу для відновоення подачі електроенергії.

Я хочу звернутися до вас, шановні земляки, з наполегливим проханням максимально обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися поближче до укриттів. Пам'ятайте про "правило двох стін.

Будьте максимально уважні, бережіть себе і своїх близьких! Адже ми повинні зберегти свої життя для майбутньої перемоги та відбудови нашого улюбленого селища»,- зазначив Олександр Гусаров.