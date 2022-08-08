08.08.2022 13:51 Рита Парфенова

У Харкові пройде сесія міськради

Дванадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 10 серпня у дистанційному режимі.



РЕДПОСТ

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає РЕДПОСТ.



У проекті порядку денному – 25 питань та «Різне».

Початок сесії – о 12:00.

Нагадаємо, на попередній, 11-й сесіх міськради Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з російськими містами Білгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург, а також було прийнято рішення про перейменування 4 географічних об'єктів у Харкові.