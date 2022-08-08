У Харкові пройде сесія міськради

Дванадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 10 серпня у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає РЕДПОСТ.
У проекті порядку денному – 25 питань та «Різне».
Початок сесії – о 12:00.
Нагадаємо, на попередній, 11-й сесіх міськради Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з російськими містами Білгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург, а також було прийнято рішення про перейменування 4 географічних об'єктів у Харкові.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
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