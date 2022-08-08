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08.08.2022  13:51   Рита Парфенова

У Харкові пройде сесія міськради

Дванадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 10 серпня у дистанційному режимі.


РЕДПОСТ

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає РЕДПОСТ.

У проекті порядку денному – 25 питань та «Різне».

Початок сесії – о 12:00.

Нагадаємо, на попередній, 11-й сесіх міськради Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з російськими містами Білгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург, а також було прийнято рішення про перейменування 4 географічних об'єктів у Харкові.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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