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08.08.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

ЮНІСЕФ представив новий мобільний додаток для дітей

Застосунок містить інтерактивні ігри для дошкільнят.

мобільний додаток
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що новий застосунок «НУМО розвивальні ігри»  містить різноманітні інтерактивні ігри для дошкільнят, зокрема із завданнями для вивчення мови та математики, розвитку логіки, творчості та інших важливих навичок.
 
Ігри в додатку поділені на такі категорії:
  • за віком (до 3 років, 3–4 роки, 4–5 років, 5–6 років);
  • за складністю (йдеться про різноманітні тематичні рівні для кожної вікової категорії);
  • за форматом (завдання, ігри, малюнки та цікаві історії, які допоможуть збагатити знання та розвинути важливі навички дитини).
 
Додаток також може працювати офлайн. Для цього потрібно завантажити «НУМО розвивальні ігри» в AppStore або Play Market, пройти коротку реєстрацію, аби надалі користуватися без під‘єднання до мережі.
 
Нагадаємо, новий мобільний додаток допоможе покращити українську мову.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  юнисеф
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