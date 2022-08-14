14.08.2022 21:35 Дмитрий Колоней

Припиняється прийом заявок на виплату українцям: про яку програму йдеться

Які причини спонукали до цього, розповіли у міжнародній організації.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на сайт ЮНІСЕФ, після 23:00 14 серпня 2022 року прийом заявок за програмою "Спільно" буде припинено.

Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.

Це необхідно для опрацювання заявок та виплати батьківщинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня та ще не отримали допомоги.

На 10 серпня, ЮНІСЕФ надавши допомогу понад 112 000 батьківщинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю. Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 батьківщин у межах програми грошової допомоги батьківщинам. Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

Нагадаємо, заявки проходять 2 етапи перевірки:

Технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов'язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням. Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша батьківщина відповідає критеріям програми, вам буде нарахована допомога на вказівку у заявці на рахунок.