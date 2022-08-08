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08.08.2022  13:33   Рита Парфенова

Харків обстріляли касетними снарядами з "ураганів" (фото)

Правоохоронці прокоментували наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова вранці 8 серпня.

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Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля касетними снарядами з РСЗВ «Ураган». Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Один загиблий, один поранений. Всі цивільні», – підтвердив він кількість жертв обстрілу.

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За словами Болвінова, понад 22 касетних снарядів, випущених рашистами по Павловому Полю, не вибухнули. В іншому випрадку, зазначив начальник Слудчого управління, жертв було б набагато більше.

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Слідчі на місці подій фіксують наслідки злочинів рашистів.

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Нагадаємо, після десятої години ранку окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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