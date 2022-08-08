Харків обстріляли касетними снарядами з "ураганів" (фото)

Правоохоронці прокоментували наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова вранці 8 серпня.
Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля касетними снарядами з РСЗВ «Ураган». Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
«Один загиблий, один поранений. Всі цивільні», – підтвердив він кількість жертв обстрілу.
За словами Болвінова, понад 22 касетних снарядів, випущених рашистами по Павловому Полю, не вибухнули. В іншому випрадку, зазначив начальник Слудчого управління, жертв було б набагато більше.
Слідчі на місці подій фіксують наслідки злочинів рашистів.
Нагадаємо, після десятої години ранку окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
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