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08.08.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Харківський художник виготовляв ворожі листівки

Чоловік розповсюджував друковану продукцію через доньку.

Зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що правоохоронці виявили 60-річного харків’янина, який займався колабораційною діяльністю. Художник-постановник одного з місцевих телеканалів Харківської області виготовляв листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та триколору російського прапора.
 
Також у чоловіка вдома виявили радянську та антиукраїнську літературу, серед яких була книга колишнього президента Віктора Януковича. Харків’янин розповсюджував листівки через свою доньку, яка проживає в рф.
 
За даним фактом чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності, що виразилось у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
 
Нагадаємо, під час артобстрілу Харкова загинула людина.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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