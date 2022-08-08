08.08.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Харківський художник виготовляв ворожі листівки

Чоловік розповсюджував друковану продукцію через доньку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що правоохоронці виявили 60-річного харків’янина, який займався колабораційною діяльністю. Художник-постановник одного з місцевих телеканалів Харківської області виготовляв листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та триколору російського прапора.

Також у чоловіка вдома виявили радянську та антиукраїнську літературу, серед яких була книга колишнього президента Віктора Януковича. Харків’янин розповсюджував листівки через свою доньку, яка проживає в рф.

За даним фактом чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності, що виразилось у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).