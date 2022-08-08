    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківська мережа супермаркетів змінює назву
08.08.2022  13:05   Віталій Хінєвіч

Харківська мережа супермаркетів змінює назву

Популярна мережа супермаркетів змінила назву на «Харків супермаркет».

супермаркет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Восторг.
 
Повідомляється, що супермаркет «Восторг» змінює назву. На сайті супермаркету зазначається, що мережа не хоче працювати під російськомовною назвою.
 
«Є серед нас ті, хто чекає близьких та рідних з війни, є ті, хто залишився без домівки, є ті, хто зазнав болючих втрат. Наш супермаркет постраждав від російської ракети. Ми всі щодня докладаємо надлюдських зусиль, щоб триматися та працювати… Тож ми не хочемо і не можемо й надалі бути “Восторгом”. Війна змінила долю кожного, і наш супермаркет теж мав змінитися. Ми шукали нове ім’я - не день, і не два. Адже це не просто назва, це - наше життя. Безліч варіантів перебрали, повірте. А потім знайшли, відчули, що об’єднує всіх нас, - Харків! Наше рідне місто! Так і виникла нова назва. Відтепер ми - “Харків супермаркет”!»,- зазначається на сайті супермаркета.
 
Також попереджають, що деякий час будуть паралельно використовуватися і логотип Восторг, і елементи нової назви.
 
Источник:   Восторг
 Тэги:  магазин, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.04 Суспільство Узнать о работающих торговых точках в Харькове можно онлайн 23.10 Новини компаній 4 турецких магазина, которые стоит добавить себе в закладки 29.06 Надзвичайні події Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 