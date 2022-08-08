08.08.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

Харківська мережа супермаркетів змінює назву

Популярна мережа супермаркетів змінила назву на «Харків супермаркет».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Восторг.

Повідомляється, що супермаркет «Восторг» змінює назву. На сайті супермаркету зазначається, що мережа не хоче працювати під російськомовною назвою.

«Є серед нас ті, хто чекає близьких та рідних з війни, є ті, хто залишився без домівки, є ті, хто зазнав болючих втрат. Наш супермаркет постраждав від російської ракети. Ми всі щодня докладаємо надлюдських зусиль, щоб триматися та працювати… Тож ми не хочемо і не можемо й надалі бути “Восторгом”. Війна змінила долю кожного, і наш супермаркет теж мав змінитися. Ми шукали нове ім’я - не день, і не два. Адже це не просто назва, це - наше життя. Безліч варіантів перебрали, повірте. А потім знайшли, відчули, що об’єднує всіх нас, - Харків! Наше рідне місто! Так і виникла нова назва. Відтепер ми - “Харків супермаркет”!»,- зазначається на сайті супермаркета.

Також попереджають, що деякий час будуть паралельно використовуватися і логотип Восторг, і елементи нової назви.