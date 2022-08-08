08.08.2022 12:46 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 8 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
facebook.com/zahidnuy.kordon
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 8 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 10 легковиків;
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«Угринів» - 10 легковиків;
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«Краківець» - 40 легковиків;
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«Шегині» - 35 легковиків, 3 автобуси, 30 пішоходів.
Угорщина:
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«Тиса» - 10 легковиків, 1 автобусів.
Румунія:
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«Порубне» - 40 легковиків.
За добу 7 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 90 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 49 тисяч осіб, більше 45 тисяч з них – громадяни України.
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