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08.08.2022  12:46   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 8 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.


facebook.com/zahidnuy.kordon
граница, выезд, украина, пункт пропуска
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 8 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 10 легковиків;
  • «Угринів» - 10 легковиків;
  • «Краківець» - 40 легковиків;
  • «Шегині» - 35 легковиків, 3 автобуси, 30 пішоходів.

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легковиків, 1 автобусів.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 легковиків.
За добу 7 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 90 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 41 тисяча осіб.  24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 49 тисяч осіб, більше 45 тисяч з них – громадяни України.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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