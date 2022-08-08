08.08.2022 12:46 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 8 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 8 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 10 легковиків;

«Угринів» - 10 легковиків;

«Краківець» - 40 легковиків;

«Шегині» - 35 легковиків, 3 автобуси, 30 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легковиків, 1 автобусів.

Румунія:

«Порубне» - 40 легковиків.

За добу 7 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 90 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 49 тисяч осіб, більше 45 тисяч з них – громадяни України.