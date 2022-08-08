08.08.2022 12:31

У Харкові ремонтують дороги (фото)

Салтівка, ХТЗ, Нові будинки - у Немишлянському районі Харкова продовжуються роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі.

Як передає РЕДПОСТ, робітники КП «Доррембуд» вже завершили роботи на пр. Лева Ландау, пр. Олександрівському, пр. Тракторобудівників, вул. Амосова, вул. Медичній, вул. Краснодарський, вул. Велозаводський, бул. Богдана Хмельницького та у проїзді Стадіонному.



А зараз комунальники ремонтують проїжджу частину на вул. Академіка Пилипова.

Раніше ми писали, що бригади КП "Доррембуд" виконують різні види робіт по всьому місту.