У Харкові ремонтують дороги (фото)

Салтівка, ХТЗ, Нові будинки - у Немишлянському районі Харкова продовжуються роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі.
Як передає РЕДПОСТ, робітники КП «Доррембуд» вже завершили роботи на пр. Лева Ландау, пр. Олександрівському, пр. Тракторобудівників, вул. Амосова, вул. Медичній, вул. Краснодарський, вул. Велозаводський, бул. Богдана Хмельницького та у проїзді Стадіонному.
А зараз комунальники ремонтують проїжджу частину на вул. Академіка Пилипова.
Раніше ми писали, що бригади КП "Доррембуд" виконують різні види робіт по всьому місту.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
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