08.08.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові заарештували корпоративні права громадян РФ на мільйони гривень

Судом задоволено клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури щодо накладення арешту на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що прокуратура домоглась арешту корпоративних прав громадян РФ на суму понад 23 млн гривень. Їхні засновники — громадяни країни-агресора. Своїми діями вони забезпечують провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ. Це харківські компанії з різних галузей: вони займаються ресторанним бізнесом, торгівлею продовольчими товарами та пальним.

У кінці липня Київським районним судом м. Харкова накладено арешт на корпоративні права російських громадян на суму понад 23 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Харківській області.