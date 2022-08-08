08.08.2022 12:10 Віталій Хінєвіч
У Харкові заарештували корпоративні права громадян РФ на мільйони гривень
Судом задоволено клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури щодо накладення арешту на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що прокуратура домоглась арешту корпоративних прав громадян РФ на суму понад 23 млн гривень. Їхні засновники — громадяни країни-агресора. Своїми діями вони забезпечують провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ. Це харківські компанії з різних галузей: вони займаються ресторанним бізнесом, торгівлею продовольчими товарами та пальним.
У кінці липня Київським районним судом м. Харкова накладено арешт на корпоративні права російських громадян на суму понад 23 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Харківській області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0