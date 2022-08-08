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08.08.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові заарештували корпоративні права громадян РФ на мільйони гривень

Судом задоволено клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури щодо накладення арешту на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ.

Рішення суда
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що прокуратура домоглась арешту корпоративних прав громадян РФ на суму понад 23 млн гривень. Їхні засновники — громадяни країни-агресора. Своїми діями вони забезпечують провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ. Це харківські компанії з різних галузей: вони займаються ресторанним бізнесом, торгівлею продовольчими товарами та пальним. 
 
У кінці липня Київським районним судом м. Харкова накладено арешт на корпоративні права російських громадян на суму понад 23 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Харківській області.
 
Нагадаємо, під час артобстрілу Харкова загинула людина.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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