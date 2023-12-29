Скільки магазинів працюватимуть у Харкові в новорічні свята

На новорічні свята в місті Харкові працюватимуть понад дві тисячі різних торговельних точок.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Так, 31 грудня будуть відкриті всі об’єкти торговельної мережі, а 1 січня - їх більша частина.
Графік роботи торговельної мережі Харкова на новорічні свята
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, як змінювалися споживчі ціни на Харківщині в листопаді.
Комментариев: 0
Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
влажность:
давление:
ветер: