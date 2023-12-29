29.12.2023 17:53 Рита Парфенова

Скільки магазинів працюватимуть у Харкові в новорічні свята

На новорічні свята в місті Харкові працюватимуть понад дві тисячі різних торговельних точок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, 31 грудня будуть відкриті всі об’єкти торговельної мережі, а 1 січня - їх більша частина.

Графік роботи торговельної мережі Харкова на новорічні свята





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Раніше РЕДПОСТ писав, як змінювалися споживчі ціни на Харківщині в листопаді.