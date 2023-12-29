    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики відновили постачання на Харківщині після масованої ракетної атаки
29.12.2023  18:49   Рита Парфенова

Енергетики відновили постачання на Харківщині після масованої ракетної атаки

Відновлення електропостачання після масованої атаки: на Харківщині споживачі – зі світлом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міненерго, у регіонах, де після масованої атаки ворога сталися відключення електропостачання, проїодять відновлювальні роботи.

Зокрема, у Харкові та області, де після ранкової атаки було знеструмлено близько 6 тисяч абонентів, усіх уже заживлено.

Раніше повідомлялося, що через нічний і ранковий обстріли було пошкодження мереж у пʼяти громадах Харківської області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото).

 

Источник:   Міненерго
 Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.12 ЖКГ У передмісті Харкова відключать світло й, можливо, воду: подробиці 09.12 ЖКГ Енергетики відновили живлення мешканцям Харкова, чиї домівки постраждали віж ракетного удару 08.12 ЖКГ Російська ракета зруйнувала розподільчий пункт: про відключення світла розповіли в «Харківобленерго»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 