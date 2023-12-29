29.12.2023 18:49 Рита Парфенова

Енергетики відновили постачання на Харківщині після масованої ракетної атаки

Відновлення електропостачання після масованої атаки: на Харківщині споживачі – зі світлом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міненерго, у регіонах, де після масованої атаки ворога сталися відключення електропостачання, проїодять відновлювальні роботи.

Зокрема, у Харкові та області, де після ранкової атаки було знеструмлено близько 6 тисяч абонентів, усіх уже заживлено.



Раніше повідомлялося, що через нічний і ранковий обстріли було пошкодження мереж у пʼяти громадах Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото).