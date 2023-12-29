29.12.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

У поліції показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото)

За даними на 11-00 у Харкові дві людини загинули, 11 отримали поранення. Також протягом минулої доби військові рф наносили удари по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вранці 29 грудня росіяни нанесли масований удар ракетами С-300 по Харкову. У місті пролунали понад 20 вибухів. Били по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені складські та виробничі будівлі, транспортне депо, підприємства, лікарня. У медичному закладі пошкоджені дах і вікна, автомобіль швидкої допомоги.

Понад 15 населених пунктів окупанти атакували з артилерії та мінометів. Під обстрілами були Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.