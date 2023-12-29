29.12.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Розширено перелік працівників КП «Харкіблагоустрій», які отримуватимуть пільги на комуналку

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 29 грудня, підтримали рішення про надання додаткових соціальних гарантій працівникам окремих професій КП «Харківблагоустрій», передає РЕДПОСТ .

Департамент соціальної політики вніс зміни до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова.

Так, до програми були внесені додаткові соціальні гарантії в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг працівникам окремих професій КП «Харківблагоустрій», а саме: комірнику, підсобному робітнику, бетоняру, лицювальнику-плиточнику, монтажнику будівельному, старшому інспектору з кадрів, робітнику з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, відповідне рішення було ухвалене для збереження наявного кадрового потенціалу КП та залучення нових робітників на вакантні посади.

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