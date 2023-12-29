Розширено перелік працівників КП «Харкіблагоустрій», які отримуватимуть пільги на комуналку

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 29 грудня, підтримали рішення про надання додаткових соціальних гарантій працівникам окремих професій КП «Харківблагоустрій», передає РЕДПОСТ .
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
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