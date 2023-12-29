Земельні ділянки заводу «Комунар» приймуть у комунальну власність

Міськрада звернеться до Харківської обласної військової адміністрації стосовно надання згоди на прийняття в комунальну власність Харківської міської територіальної громади земельних ділянок заводу «Комунар», передає РЕДПОСТ .
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
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