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29.12.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Земельні ділянки заводу «Комунар» приймуть у комунальну власність

Міськрада звернеться до Харківської обласної військової адміністрації стосовно надання згоди на прийняття в комунальну власність Харківської міської територіальної громади земельних ділянок заводу «Комунар», передає РЕДПОСТ .

 
Депутати Харківської міської ради сьогодні, 29 грудня, на позачерговій сесії підтримали рішення про ініціювання питання щодо передачі об’єкту права державної власності до комунальної.
 
Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, йдеться про ділянки, на яких розташовані гуртожитки та житлові будинки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що три депутати Харківської міськради склали повноваження.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, комунар
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