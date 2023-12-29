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29.12.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

Три депутати Харківської міськради склали повноваження

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 29 грудня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ .


Три депутати Харківської міськради склали повноваження
Три депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження.
 
Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Семен Сирота та Олена Тоболіна, яких у 2020 році було обрано депутатами Харківської міської ради від політичної партії «Блок Кернеса - Успішний Харків», а також Марія Скоробагач з депутатської групи «Відновлення України». 
 
Семен Сирота входив до складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, Олена Тоболіна була головою постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я, а Марія Скоробагач - членом постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.
 
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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків
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