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29.12.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

В одному із парків Харкова виявили нерозірваний ворожий снаряд (фото)

Снаряд було виявлено після ракетної атаки 29 грудня.

 
Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Правоохоронець повідомив, що місце, де знаходиться ворожий снаряд, охороняють поліцейські. Також працюють сапери.
 
«Наполегливе прохання - максимально дбати про власну безпеку, без зайвої потреби не гуляти містом. Влучання зафіксовані в кількох районах, будьте пильні та обережні»,- зазначив Сергій Болвінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що  Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ракетні удари по місту почалися 29 грудня о 5-й годині ранку.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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