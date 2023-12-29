29.12.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

В одному із парків Харкова виявили нерозірваний ворожий снаряд (фото)

Снаряд було виявлено після ракетної атаки 29 грудня.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронець повідомив, що місце, де знаходиться ворожий снаряд, охороняють поліцейські. Також працюють сапери.

«Наполегливе прохання - максимально дбати про власну безпеку, без зайвої потреби не гуляти містом. Влучання зафіксовані в кількох районах, будьте пильні та обережні»,- зазначив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ракетні удари по місту почалися 29 грудня о 5-й годині ранку.