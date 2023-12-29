29.12.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

22 удари завдали окупанти по Харкову: Ігор Терехов повідомив про наслідки

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ракетні удари почалися 29 грудня о 5-й годині ранку, передає



22 удари завдали окупанти по Харкову: Ігор Терехов повідомив про наслідки



Мер Харкова повідомив, що ворог завдав 22 ударів по різних районах міста. Внаслідок обстрілів є загиблий, постраждалі та руйнування.

«Удари продовжувались до восьмої години ранку. Ми нарахували 22 удари по різних районах міста. Постраждали громадські об'єкти. Зокрема постраждала лікарня, поліклініка, школа, постраждали житлові будинки, відділення Нової пошти та підприємство», - повідомив Ігор Терехов.

Також, за його словами, постраждали люди. Семеро людей перебувають у лікарні, одна людина загинула.

Ігор Терехов додав, що ворог для ударів по місту використовував ракети С-300 та Х-22.

За словами міського голови, також внаслідок обстрілів виникли певні проблеми з подачею електрики для громадського транспорту. Станом на зараз електропостачання відновлено, і транспорт курсує за розкладом.

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