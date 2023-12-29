29.12.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

У Валківській громаді пошкоджений газопровід високого тиску

Під час виконання земляних робіт сторонньою організацією пошкоджений газопровід високого тиску у Валківській громаді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Для ліквідації наслідків аварії та проведення ремонту газогону, з 8-00 год 29.12.2023 року тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Валківської громади.

Наразі фахівці Харківської філії "Газмережі" проводять ремонт пошкодженої труби, намагаються зберегти подачу енергоносія у частину громади та уникнути відключення газопостачання до сіл: Минківка, Заміське, Сніжків, Ясенове, Перекіп, Ков'яги, Вільхівське, Кантакузівка.

Підключення газопостачання розпочнеться після завершення ремонту пошкодженого газопроводу, орієнтовно з 15-00 год. 29.12.2023р. Пуски газу також будуть продовжені завтра, 30.12.2023р.

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