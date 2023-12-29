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29.12.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

У Валківській громаді пошкоджений газопровід високого тиску

Під час виконання земляних робіт сторонньою організацією пошкоджений газопровід високого тиску у Валківській громаді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Для ліквідації наслідків аварії та проведення ремонту газогону, з 8-00 год 29.12.2023 року тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Валківської громади.
 
Наразі фахівці Харківської філії "Газмережі" проводять ремонт пошкодженої труби, намагаються зберегти подачу енергоносія у частину громади та уникнути відключення газопостачання до сіл: Минківка, Заміське, Сніжків, Ясенове, Перекіп, Ков'яги, Вільхівське, Кантакузівка.
 
Підключення газопостачання розпочнеться після завершення ремонту пошкодженого газопроводу, орієнтовно з 15-00 год. 29.12.2023р. Пуски газу також будуть продовжені завтра, 30.12.2023р.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про наслідки обстрілу Харкова.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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