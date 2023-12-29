29.12.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили, як минула доба в Харківській області

Протягом доби з 28 по 29 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 28 грудня відбувся черговий ворожий обстріл попередньо з реактивних систем залпового вогню по центральній частині прикордонного міста Вовчанськ. В цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули до місця події оперативно ліквідували пожежу та провели обстеження обстріляної ворогом території.

Від осколкових поранень загинула місцева мешканка, жінка 1957 року народження. Також є постраждалі, їх кількість наразі уточнюється. Людям, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.

О 15:57 рятувальники виїхали на виклик за адресою: село Дерегівка, Нововодолазької громади. Там горів житловий будинок на площі 50 кв.м. Внаслідок сильного задимлення постраждав чоловік. Він отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Загасили пожежу о 17:53. Причина виникнення загоряння коротке замикання електромережі.

За цей період рятувальниками здійснено 21 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж; 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

10 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про наслідки обстрілу Харкова.