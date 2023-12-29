29.12.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

Ракетні удари по Харкову: кількість постраждалих зросла

Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сообщается, что у результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

Внаслідок ударів 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.

Крім цього зазначається, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп'янського району.

ЗСУ відбили впродовж доби 24 атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вісім осіб отримали поранення через ворожі обстріли Харкова.