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29.12.2023  11:16   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова роблять безпечними сходи вхідних груп

Де ведуть роботи ремонтники розповіли у КП «Харківспецбуд».

Роблять безпечними сходи вхідних груп комунальники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємства оперативно усувають аварійність сходів вхідних груп. Роботи проводять на двох об’єктах у 841-му мікрорайоні.

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Роблять безпечними сходи вхідних груп комунальники: Новини Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, на головній вулиці Харкова ремонтують пошкоджений ворогом будинок.

 

Источник:   Міськрада
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