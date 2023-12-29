Комунальники Харкова роблять безпечними сходи вхідних груп

Де ведуть роботи ремонтники розповіли у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємства оперативно усувають аварійність сходів вхідних груп. Роботи проводять на двох об’єктах у 841-му мікрорайоні.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, на головній вулиці Харкова ремонтують пошкоджений ворогом будинок.
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