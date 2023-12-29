Ворог використовує авіацію на Харківщині, щоб прорвати оборону наших військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 29 грудня ворог завдав ракетних ударів по Харкову (фото наслідків).
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
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