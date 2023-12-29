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29.12.2023  19:24   Рита Парфенова

Ворог використовує авіацію на Харківщині, щоб прорвати оборону наших військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них

  • Уди,
  • Гур’їв Козачок,
  • Красне Перше,
  • Амбарне
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 29 грудня ворог завдав ракетних ударів по Харкову (фото наслідків).

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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