29.12.2023 19:54 Рита Парфенова

У міськраді підрахували пошкодження внаслідок ракетного удару по Харкову

Станом на вечір 29 грудня відомо про 41 пошкоджену внаслідок ранкових обстрілів будівлю в Харкові, з них 37 - житлові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Київському, Холодногірському та Слобідському районах комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів.



Зокрема, працівники КП «Харківспецбуд», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і «Харківжитлобуд» закривають більше 250 вибитих вікон у квартирах і в місцях загального користування. Також вони ремонтують пошкоджені покрівлі житлових будинків. Роботи тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 29 грудня ворог завдав ракетних ударів по Харкову (фото наслідків).