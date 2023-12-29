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29.12.2023  20:31   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 грудня очікується хмарна погода. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 2° тепла, вдень 4 - 6° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо вранці сонячно, то незабаром ударять сильні морози.
  • Помітили серпанок над місяцем — в останній день року буде хмарно та можливі опади.
  • Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через тиждень слід було чекати теплої погоди.
  • У давнину була традиція у цю ніч палити великі вогнища і проговорювати: “Розжени, Вогонь, пітьму, полякай холоднечу...” Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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