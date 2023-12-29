Прогноз погоди у Харкові на 30 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 грудня очікується хмарна погода. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 2° тепла, вдень 4 - 6° тепла.
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.
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