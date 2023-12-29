У чому зустрічати Новий рік 2024: ці кольори принесуть щастя й успіх

Вже незабаром ми будемо прощатися з роком Чорного Водяного Кролика (або Кота) й зустрічати рік Зеленого Дерев'яного Дракона.
Які кольори принесуть вам щастя й удачу в прийдешньому році, а також у чому краще зустрічати 2024 рік Зеленого Дерев'яного Дракона, розповідає РЕДПОСТ із посиланням на РБК-Україна (проект Styler).
Якщо зважати на китайську астрологію та феншуй, основними кольорами Дракона є:
Вважається, що смарагдово-зелений колір відповідає за оновлення і зростання, гармонію та баланс, процвітання й багатство.
Золотисто-жовтий колір приносить оптимізм і процвітання.
Насичений червоний надає життєвої сили й сповнює пристрастю.
Якщо вищезначена палітра вам не довподоби, або ж з якихось причин не пасує, для зустрічі Нового 2024 року можна підібрати одяг чи аксесуари таких кольорів:
Водночас не варто вдягатися у темні кольори й відтінки (темно-синій, темно-сірий, чорний, коричневий).
Аби доповнити новорічний святковий образ, можна додати яскраву фурнітуру - паєтки, стрази, камінці, або ж яскраву біжутерію.
Раніше РЕДПОСТ давав декілька порад для збереження гарного самопочуття та форми під час святкувань.
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