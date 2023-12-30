30.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує присвятити весь день з'ясування якихось речей, які здадуться йому важливими. Це може стосуватися його особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Овен здатний будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Овен може спокійно пройти повз те, що його так схвилювало.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може хоч-не-хоч згадати про скоєні ним помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а можливо ситуація повториться, викликавши у Тельця відчуття дежавю. Або ж навпаки, Телець зможе уникнути нових промахів, тільки якщо згадає про старі. Так чи інакше, йому не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що їм доводиться робити, вони схвалюють – якісь речі їм не до вподоби, бо суперечать їхньому розумінню ситуації. Зірки радять Близнюкам витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи їм так не подобається те, що вони змушені робити? Якщо відповідь «так», можливо, Близнюкам настав час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.

Рак (22 червня – 23 липня)

Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Рака дуже критично, тому зірки радять йому по можливості звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Рак залежить, – наприклад, із начальством. Якщо це не вдасться, Раку слід зробити все, щоб до його дій і слів неможливо було причепитися. Особливо не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Рак має всі шанси виявитися крайнім.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Дивний день, коли у справах Леву не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Лева введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві варто переглянути свої плани на майбутнє, зокрема й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Діва вже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши на це день, Діва не пошкодує: це позбавить її ілюзій і помилок, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, вона зможе просунутися далі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Не виключено, що Терезам доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. У цей день на них можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак як би неприємно це не було, Терезам варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо вони збережуть незворушність, то легко зможуть порозумітися. Якщо ж піддадуться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові знадобиться вся його дипломатичність! Питання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоби озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Скорпіон не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем. Тільки проявивши максимум терпіння і такту, Скорпіон може розраховувати на те, що його правильно зрозуміють.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки не радять Стрільцю вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Стрілець намагався приховати чи спотворити інформацію у якомусь питанні, це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в самий незручний момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є тільки у тих Стрільців, яким є що приховувати, а для інших же день обіцяє бути звичайнісіньким.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворожими таборами. Ситуація навколо нього буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Козеріг же несподівано для себе спробує згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідний Козеріг може почуватися як між молотом і ковадлом!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День пройде для Водолія під гаслом розбору польотів. Нічого не вдієш – для того, щоб рухатися далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Зірки кажуть, що Водолій матиме шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки. Можливо, він це зробить сам, а може – за допомогою оточуючих. Конструктивна критика – це корисно та добре. Нехай навіть не зовсім приємно.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У будь-яких справах Рибам просто необхідно позбутися стереотипів! День надасть їм хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо вони діятимуть сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять їхній новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Риб, життя чекає від них свіжих ідей, натхнення та креативу.