Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
Овен ризикує присвятити весь день з'ясування якихось речей, які здадуться йому важливими. Це може стосуватися його особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Овен здатний будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Овен може спокійно пройти повз те, що його так схвилювало.
Телець може хоч-не-хоч згадати про скоєні ним помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а можливо ситуація повториться, викликавши у Тельця відчуття дежавю. Або ж навпаки, Телець зможе уникнути нових промахів, тільки якщо згадає про старі. Так чи інакше, йому не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.
Близнюки можуть відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що їм доводиться робити, вони схвалюють – якісь речі їм не до вподоби, бо суперечать їхньому розумінню ситуації. Зірки радять Близнюкам витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи їм так не подобається те, що вони змушені робити? Якщо відповідь «так», можливо, Близнюкам настав час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.
Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Рака дуже критично, тому зірки радять йому по можливості звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Рак залежить, – наприклад, із начальством. Якщо це не вдасться, Раку слід зробити все, щоб до його дій і слів неможливо було причепитися. Особливо не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Рак має всі шанси виявитися крайнім.
Дивний день, коли у справах Леву не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Лева введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.
Діві варто переглянути свої плани на майбутнє, зокрема й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Діва вже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши на це день, Діва не пошкодує: це позбавить її ілюзій і помилок, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, вона зможе просунутися далі.
Не виключено, що Терезам доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. У цей день на них можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак як би неприємно це не було, Терезам варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо вони збережуть незворушність, то легко зможуть порозумітися. Якщо ж піддадуться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.
Скорпіонові знадобиться вся його дипломатичність! Питання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоби озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Скорпіон не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем. Тільки проявивши максимум терпіння і такту, Скорпіон може розраховувати на те, що його правильно зрозуміють.
Зірки не радять Стрільцю вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Стрілець намагався приховати чи спотворити інформацію у якомусь питанні, це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в самий незручний момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є тільки у тих Стрільців, яким є що приховувати, а для інших же день обіцяє бути звичайнісіньким.
Козеріг може вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворожими таборами. Ситуація навколо нього буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Козеріг же несподівано для себе спробує згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідний Козеріг може почуватися як між молотом і ковадлом!
День пройде для Водолія під гаслом розбору польотів. Нічого не вдієш – для того, щоб рухатися далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Зірки кажуть, що Водолій матиме шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки. Можливо, він це зробить сам, а може – за допомогою оточуючих. Конструктивна критика – це корисно та добре. Нехай навіть не зовсім приємно.
У будь-яких справах Рибам просто необхідно позбутися стереотипів! День надасть їм хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо вони діятимуть сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять їхній новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Риб, життя чекає від них свіжих ідей, натхнення та креативу.
День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 30 грудня, рівно за день до Нового року, у деяких країнах відзначають незвичайне свято — День загортання подарунків.
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