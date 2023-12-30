30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 30 грудня, рівно за день до Нового року, у деяких країнах відзначають незвичайне свято — День загортання подарунків.
Коли і хто придумав упорядкувати традицію, не відомо, проте це найкращий спосіб прикрасити презенти для близьких.
Цікаво, що традиція дарувати подарунки з’явилася в давнину ще до нашої ери. А ось упаковувати їх стали набагато пізніше. Спочатку дрібні предмети ховали у глиняні глеки та амфори. Нині ж для цього використовують готові пакети та пакувальний папір.
За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениці Анісії Солунської (Фессалонікійської), апостола від 70-ти Тимона та єпископа Бострійського.
За Юліанським календарем, 30 грудня православні вшановують пам’ять пророка Даниїла, а також трьох отроків Ананії, Азарії та Мисаїла.
У цей день особливу увагу приділяли вогню. «Господиня піч топила, щоби на два дні тепла вистачило», — зауважували люди. Вночі ж розводили величезні багаття, примовляючи при цьому: «Розжени, вогонь, темряву, постракай холод».
Дівчата намагалися отримати від святого Данила хоч краплю його прозорливості. Для цього на трьох лаврових аркушах писали імена трьох його друзів – Ананія, Азарія та Мисаїла – і клали під подушку. Вночі неодмінно мав здатися суджений.
Особливих традицій цього дня немає, люди продовжують готуватись до новорічних свят.
Сни, що приснилися в останні дні грудня, здавна вважалися пророчими.
У 39 році нашої ери в Римі народився імператор Тіт, який згодом збудував Колізей.
1865 – народився літературний папа Мауглі та іншої живності, що говорить – Редьярд Кіплінг. Багатий і повний метафор мову творів Кіплінга зробив великий внесок у скарбницю англійської мови. Його найкращими творами вважаються «Книга джунглів», «Кім» та численні вірші. Кіплінг став першим англійським Нобелівським лауреатом з літератури, отримавши Нобелівську премію 1907 року.
1907 – створено гру бейсбол.
1924 – американський астроном Едвін Пауелл Хаббл оголосив про існування у Всесвіті інших зіркових систем, подібних до нашої Галактики.
1953 – у США надходить у продаж перший кольоровий телевізор.
1974 – народилась Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.
1999 – голландець Люк Броос спорудив найвищу у світі піраміду з келихів з шампанським – 30856 келихів було встановлено у 56 поверхів. Через дев'ять років, 25 січня 2008 року, в Бельгії побили рекорд голландця за кількістю склотари - спорудили піраміду в 43000 келихів, але їх не заповнювали вином.
1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, які передбачають страту, неконституційними.
2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.
за Новоюліанським календарем: Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Емілія, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян.
за Юліанським календарем: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Сергій, Степан.
День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 30 грудня, рівно за день до Нового року, у деяких країнах відзначають незвичайне свято — День загортання подарунків.
влажность:
давление:
ветер: