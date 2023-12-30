30.12.2023 07:30 Рита Парфенова

30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 30 грудня, рівно за день до Нового року, у деяких країнах відзначають незвичайне свято — День загортання подарунків.



Коли і хто придумав упорядкувати традицію, не відомо, проте це найкращий спосіб прикрасити презенти для близьких.

Цікаво, що традиція дарувати подарунки з’явилася в давнину ще до нашої ери. А ось упаковувати їх стали набагато пізніше. Спочатку дрібні предмети ховали у глиняні глеки та амфори. Нині ж для цього використовують готові пакети та пакувальний папір.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениці Анісії Солунської (Фессалонікійської), апостола від 70-ти Тимона та єпископа Бострійського.

За Юліанським календарем, 30 грудня православні вшановують пам’ять пророка Даниїла, а також трьох отроків Ананії, Азарії та Мисаїла.

У цей день особливу увагу приділяли вогню. «Господиня піч топила, щоби на два дні тепла вистачило», — зауважували люди. Вночі ж розводили величезні багаття, примовляючи при цьому: «Розжени, вогонь, темряву, постракай холод».



Дівчата намагалися отримати від святого Данила хоч краплю його прозорливості. Для цього на трьох лаврових аркушах писали імена трьох його друзів – Ананія, Азарія та Мисаїла – і клали під подушку. Вночі неодмінно мав здатися суджений.

Народні прикмети

Особливих традицій цього дня немає, люди продовжують готуватись до новорічних свят.

Сни, що приснилися в останні дні грудня, здавна вважалися пророчими.

Що не можна робити 30 грудня

Не піддавайтесь сьогодні своїм шкідливим звичкам.

Варто уважно ставитися до своїх слів та дій, намагаючись нікого не ображати.

Також цього дня...

У 39 році нашої ери в Римі народився імператор Тіт, який згодом збудував Колізей.



1865 – народився літературний папа Мауглі та іншої живності, що говорить – Редьярд Кіплінг. Багатий і повний метафор мову творів Кіплінга зробив великий внесок у скарбницю англійської мови. Його найкращими творами вважаються «Книга джунглів», «Кім» та численні вірші. Кіплінг став першим англійським Нобелівським лауреатом з літератури, отримавши Нобелівську премію 1907 року.



1907 – створено гру бейсбол.



1924 – американський астроном Едвін Пауелл Хаббл оголосив про існування у Всесвіті інших зіркових систем, подібних до нашої Галактики.



1953 – у США надходить у продаж перший кольоровий телевізор.



1974 – народилась Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.



1999 – голландець Люк Броос спорудив найвищу у світі піраміду з келихів з шампанським – 30856 келихів було встановлено у 56 поверхів. Через дев'ять років, 25 січня 2008 року, в Бельгії побили рекорд голландця за кількістю склотари - спорудили піраміду в 43000 келихів, але їх не заповнювали вином.



1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, які передбачають страту, неконституційними.



2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Емілія, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян.

за Юліанським календарем: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Сергій, Степан.