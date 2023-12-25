Як святкувати без шкоди для здоров'я та зайвої ваги

Святковий стіл - це невід’ємна частина святкувань, але важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати зайвої ваги.
Декілька порад для збереження гарного самопочуття та форми під час святкувань пропонує РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центру контролю та профілактики хвороб.
Святкові свята - час для насолодження, але з усім слід триматися міри. Спостерігайте за своїм харчуванням та насолоджуйтеся святами зі здоров'ям!
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, як уберегти себе від холодової алергії.
Комментариев: 0
Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.
З 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, українці святкують Різдво 25 грудня.
влажность:
давление:
ветер: