25.12.2023 21:48 Рита Парфенова

Як святкувати без шкоди для здоров'я та зайвої ваги

Святковий стіл - це невід’ємна частина святкувань, але важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати зайвої ваги.

Декілька порад для збереження гарного самопочуття та форми під час святкувань пропонує РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центру контролю та профілактики хвороб.

Відповідальні покупки. Обирайте якісні продукти та плануйте святковий стіл завчасно. Запасайтеся здоровими перекусами, щоб уникнути переїдання. Збалансовані страви. Наповніть святковий стіл корисними продуктами, такими як нежирні білки, овочі та цільнозернові продукти. Використовуйте рослинні олії для приготування та заправлення страв. Уникайте трансжирів. Спробуйте уникати продуктів, які містять трансжири, такі як смажені страви, снеки та кондитерські вироби. Порційний контроль. Розділіть тарілку на частини: половина - білок, чверть - овочі чи фрукти, і ще чверть - вуглеводи. Уникайте переїдання і слідкуйте за кількістю калорій. Упередження рідини. Обмежте споживання калорійних напоїв і алкоголю. Звертайте увагу на розмір порції та вибирайте менш калорійні альтернативи. Фізична активність. Рухайтеся більше! Проведіть сімейну прогулянку чи займайтеся фізичною активністю, щоб використати надмірну енергію.

Святкові свята - час для насолодження, але з усім слід триматися міри. Спостерігайте за своїм харчуванням та насолоджуйтеся святами зі здоров'ям!

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