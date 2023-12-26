26.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 грудня очікується хмарна погода.

Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Протягом доби 26 грудня по місту та області очікуються пориви південно-західного вітру, 15 - 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)

Температура повітря: вночі 0 - 2° тепла, вдень 3 - 5° тепла.

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Народні прикмети

Заметіль цього дня віщує пізню весну.

Небо затягло хмарами — різко похолодає.

Якщо сороки сідають на сніг, найближчим часом буде тепло.

Якщо 26 грудня світить сонце, то у січні буде ясна та морозна погода.

За погодою перших 12 днів, які йдуть за 25 грудня, передвіщали погоду кожного із 12 місяців року, що наступає. Так, 26 грудня відповідає січню, 27 – лютому, 28 – березню і т. д. до Різдва, яке вкаже на погоду в грудні нового року. Всі ці спостереження уважно записувались, і завдяки їм люди знали, чого очікувати від кожного місяця нового року.