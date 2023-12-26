Прогноз погоди у Харкові на 26 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 грудня очікується хмарна погода.
Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Протягом доби 26 грудня по місту та області очікуються пориви південно-західного вітру, 15 - 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)
Температура повітря: вночі 0 - 2° тепла, вдень 3 - 5° тепла.
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