25.12.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли, як уберегти себе від холодової алергії

Холодова алергія – це одна з форм фізичної кропив’янки (алергічне шкірне захворювання), яка виникає під впливом температури, нижчої за температуру шкірних покривів. При чому ця межа низької температури індивідуальна для кожної людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну установу "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

Проявляється холодова алергія у вигляді плямистих висипань чи пухирців, які з’являються одразу після впливу низької температури, переважно на відкритих ділянках шкіри (наприклад, руки, обличчя або там, де мало жирових і потових залоз – литки, коліна, стегна і передпліччя). Ці зміни виникають не тоді, коли людина мерзне, а коли вже відігрівається. Лише після 15–20 хвилин перебування в теплому приміщенні з`являється кропивниця.

Слід зазначити, що холодова алергія не залежать від сезону. Контакт з холодними предметами чи холодною водою (під час миття посуду, вживання холодних напоїв, морозива, купання в басейні чи відкритій водоймі) також може спричинити прояви алергії на холод.

Найпоширеніші симптоми алергії на холод:

почервоніння шкіри;

поява пухирів та ранок, що сверблять;

набряк кінцівок.

Найчастіше холодова алергія трапляється в дітей, адже в них тонший гідроліпідний шар шкіри і частіше виникає сухість. Також ця алергія може частіше проявлятися у людей, які в морози носять надто легкий одяг.

Під маскою холодової алергії можуть приховуватись аутоімунні захворювання шкіри, такі як: червоний вовчак, пухирчатка і навіть онкологічна патологія. Тому пацієнтам дуже важливо звернутися до лікаря-дерматолога або алерголога для вчасного виявлення важкої патології. Лікар оцінить ваш стан і запропонує лікування.

Важливо приділяти увагу профілактиці, уникненню чинників, що можуть впливати на виникнення алергічних реакцій на холод.

Щоб запобігти алергії на холод необхідно:

уникати переохолодження;

в холодну пору року носити теплий одяг із натуральних тканин та не нехтувати захисними аксесуарами (рукавиці, шапка, шарф);

не вживати холодні напої та їжу;

уникати купання в холодній воді (басейн, море, річка).

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