25.12.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад тисячу осіб

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 109 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає РЕДПОСТ .

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 18 по 24 грудня захворіли 1113 осіб, з них 50% - діти.

Показник захворюваності становить 78,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 81% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 133 особи, з них 11 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 34% - діти до 17 років.

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