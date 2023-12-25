25.12.2023 13:46 Дмитро Колонєй
Обкрадав гаражі та оселі: у Харкові судитимуть зловмисника
Серед вкраденого злодюгой у Харкові - аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посианням на Харківську обласну прокуратуру, рецидивіст обкрадав людей у Харкові у листопаді 2023 року знову порушив закон, вчинивши низку крадіжок.
Одним з потерпілих крадія став волонтер. Зловмисник зламав замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків.
Крім того, крадій проникав до гаражів, розташованих в Основ’янському районі м. Харкова, та виносив звідти чуже майно — литі диски, дрібну побутову техніку і навіть продукти харчування.
Усього встановлено чотирьох потерпілих.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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