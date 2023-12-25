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25.12.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати світло у Дергачівській громаді

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили перших споживачів у селі Цупівка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, населений пункт без світла - з початку війни.
 
"Складність робіт пов'язана з тим, що Цупівка перебувала в окупації, тут проходила і лінія зіткнення. Було заміновано все - вулиці, житлові будинки... Через мінну небезпеку сюди дуже довго не пускали навіть місцевих жителів. Саперам довелося обстежити кожну хату.
 
Рівень пошкоджень в Цупівці приблизно такий саме, як і в Прудянці. Електромережа зруйнована на 70%. Заміни потребують трансформатори, опори, дроти. Тільки стійок необхідно 160-180 штук", - зазначив Володимир Климчук.
 
За його словами, одну з трьох підстанцій довелося замінити повністю.
 
"Роботи з відновлення електромережі тривають. На жаль, обсяги пошкоджень настільки великі, що робити якісь прогнози важко. Але зробимо все можливе, щоб якомога швидше світло з'явилося в кожному будинку", - підкреслив Володимир Климчук.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розповіли, як усували аварії на трубопроводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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