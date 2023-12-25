25.12.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати світло у Дергачівській громаді

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили перших споживачів у селі Цупівка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, населений пункт без світла - з початку війни.

"Складність робіт пов'язана з тим, що Цупівка перебувала в окупації, тут проходила і лінія зіткнення. Було заміновано все - вулиці, житлові будинки... Через мінну небезпеку сюди дуже довго не пускали навіть місцевих жителів. Саперам довелося обстежити кожну хату.

Рівень пошкоджень в Цупівці приблизно такий саме, як і в Прудянці. Електромережа зруйнована на 70%. Заміни потребують трансформатори, опори, дроти. Тільки стійок необхідно 160-180 штук", - зазначив Володимир Климчук.

За його словами, одну з трьох підстанцій довелося замінити повністю.

"Роботи з відновлення електромережі тривають. На жаль, обсяги пошкоджень настільки великі, що робити якісь прогнози важко. Але зробимо все можливе, щоб якомога швидше світло з'явилося в кожному будинку", - підкреслив Володимир Климчук.

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