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25.12.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять обстеження місць продажу ялинок

Під час обстежень були виявлені порушення порядку реалізації новорічних красунь, та вжито відповідних заходів інспекційного реагування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
В рамках посилення заходів контролю під час періоду заготівлі дерев хвойних порід в передноворічний період 2023-2024 року Державною екологічною інспекцією у Харківській області спільно з представниками Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та представниками правоохоронних органів  розпочато рейдові патрулювання в місцях продажу та реалізації новорічних ялинок. 
 
Під час обстежень були виявлені порушення порядку реалізації новорічних красунь, та вжито відповідних заходів інспекційного реагування.
 
Державна екологічна інспекція у Харківській області закликає не купувати ялини без маркувальних бирок чи самоклеючих стрічок із штрих-кодом, яка містить інформацію про місце заготівлі та підтверджує законність її реалізації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили крадія новорічних ялинок.
 
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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