25.12.2023 12:53 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова займаються освітленням популярного місця відпочинку

Стало відомо, де наразі у Харкові виконуються роботи на мережах зовнішнього освітлення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Основ'янському районі комунальники виконують планово-попереджувальні роботи на мережах зовнішнього освітлення. Зокрема, вони працюють у сквері «Стрілка» та на Гімназійній набережній.

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