Комунальники Харкова займаються освітленням популярного місця відпочинку

Стало відомо, де наразі у Харкові виконуються роботи на мережах зовнішнього освітлення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Основ'янському районі комунальники виконують планово-попереджувальні роботи на мережах зовнішнього освітлення. Зокрема, вони працюють у сквері «Стрілка» та на Гімназійній набережній.
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
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