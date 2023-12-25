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25.12.2023  12:53   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова займаються освітленням популярного місця відпочинку

Стало відомо, де наразі у Харкові виконуються роботи на мережах зовнішнього освітлення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Основ'янському районі комунальники виконують планово-попереджувальні роботи на мережах зовнішнього освітлення. Зокрема, вони працюють у сквері «Стрілка» та на Гімназійній набережній.

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, світло, харків
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