25.12.2023 12:36 Дмитро Колонєй
Під Харковом судитимуть жінку, яка передавала дані про місця дислокації і техніки ЗСУ ворогу
Мешканка Харківщини налагодила спілкування з представником РФ.
Як повідомлє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 49-річна жінка у липні 2023 року жителька смт Вільшани Харківського району допомогала окупантам:
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через заборонену в Україні соцмережу «Одноклассники» налагодила спілкування з представником РФ.
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надсилала куратору інформацію про переміщення української військової техніки по території Харківської області.
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активно випитувала у місцевих мешканців загальну обстановку у регіоні. Одне з її повідомлень, надіслане представнику РФ, мало наступний зміст: «А по факту наблюдается движняк, сегодня и в городе и по нашей трассе было живенько, прилично всяких их джипов, пикапов и т.п. мелочи, зенитку вроде поволокли в сторону Сум. Поговаривают, что вояк из Харькова перебрасывают и город без присмотра остаётся (дай-то боже, если так)».
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жовтні 2023 року правоохоронці викрили жінку.
Наразі вона перебуває під вартою.
Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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