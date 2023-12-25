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25.12.2023  12:36   Дмитро Колонєй

Під Харковом судитимуть жінку, яка передавала дані про місця дислокації і техніки ЗСУ ворогу

Мешканка Харківщини налагодила спілкування з представником РФ.

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 49-річна жінка у липні 2023 року жителька смт Вільшани Харківського району допомогала окупантам:
 
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  • через заборонену в Україні соцмережу «Одноклассники» налагодила спілкування з представником РФ.
  • надсилала куратору інформацію про переміщення української військової техніки по території Харківської області. 
  • активно випитувала у місцевих мешканців загальну обстановку у регіоні. Одне з її повідомлень, надіслане представнику РФ, мало наступний зміст: «А по факту наблюдается движняк, сегодня и в городе и по нашей трассе было живенько, прилично всяких их джипов, пикапов и т.п. мелочи, зенитку вроде поволокли в сторону Сум. Поговаривают, что вояк из Харькова перебрасывают и город без присмотра остаётся (дай-то боже, если так)».
  • жовтні 2023 року правоохоронці викрили жінку.
 
Наразі вона перебуває під вартою.
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.
 
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
 
Нагадамо, ранше РЕДПОСТ писав про мешканця Харкова, який підтримував окупантів та чекав на них.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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