    
Главная Новини Харкова Суспільство Як Пес Патрон вибуховий діамант шукав (відео)
25.12.2023  21:04   Рита Парфенова

Як Пес Патрон вибуховий діамант шукав (відео)

Зустрічайте свіжу серію захоплюючого мультсеріалу про Пса Патрона.



У новому епізоді Патрон зазнає неймовірних пригод під час нічної експедиції через Бубухів, але цього разу електричної! Він розшукує діамант, який майже мав вибухнути. А як це закінчилось... швидше дивіться разом з нами, повідомляє РЕДПОСТ.

Обов'язково зверніть увагу дітей на кластерні боєприпаси, які показані наприкінці серії. Це надзвичайно небезпечні предмети, які можуть завдати серйозної шкоди і вибухнути від найменших коливань. Вони можуть приховуватися на землі, в кущах, на дахах будинків чи на деревах. Пам'ятайте, їхній хвостик схожий на квітку чи зірку, а самі вони сірого кольору (металеві).

Не наближайтеся та не чіпайте такі предмети за жодних обставин! Якщо ви їх помітили, відразу телефонуйте за номером 101. Бережіть себе та своїх близьких.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта випустила першу офційну благодійну марку «Пес Патрон».

 

Источник:   Patron The Dog
 Тэги:  пес патрон
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.07 Надзвичайні події Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл у Харківській області 13.07 Суспільство Пес Патрон был удостоен памятных наград 21.06 Суспільство Пес Патрон получил награду
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 