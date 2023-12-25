Як Пес Патрон вибуховий діамант шукав (відео)

Зустрічайте свіжу серію захоплюючого мультсеріалу про Пса Патрона.
У новому епізоді Патрон зазнає неймовірних пригод під час нічної експедиції через Бубухів, але цього разу електричної! Він розшукує діамант, який майже мав вибухнути. А як це закінчилось... швидше дивіться разом з нами, повідомляє РЕДПОСТ.
Обов'язково зверніть увагу дітей на кластерні боєприпаси, які показані наприкінці серії. Це надзвичайно небезпечні предмети, які можуть завдати серйозної шкоди і вибухнути від найменших коливань. Вони можуть приховуватися на землі, в кущах, на дахах будинків чи на деревах. Пам'ятайте, їхній хвостик схожий на квітку чи зірку, а самі вони сірого кольору (металеві).
Не наближайтеся та не чіпайте такі предмети за жодних обставин! Якщо ви їх помітили, відразу телефонуйте за номером 101. Бережіть себе та своїх близьких.
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