У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового (фото)

Святкові богослужіння з нагоди Різдва Христового відбулися у місті Харкові, де міський голова Ігор Терехов відвідав кілька храмів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу мфіськради, мер Харкова відвідав парафію Святого Миколая Чудотворця, храм Іоана Богослова та собор Успіння Пресвятої Діви Марії.
Ігор Терехов привітав мешканців Харкова з Різдвом Христовим та висловив побажання найшвидшої перемоги для України. Він також подякував представникам духовенства за надану допомогу в період повномасштабного вторгнення.
У своїх словах мер зазначив: "У ці святкові дні ми молимося за перемогу України, за наших героїчних військових, які боронять українську землю. Ми молимося за настання миру та відбудову нашого міста-героя Харкова."
Крім того, Ігор Терехов зустрівся з Вісвалдасом Кулбокасом - литовським католицьким архієпископом та ватиканським дипломатом, який є апостольським нунцієм в Україні з 15 червня 2021 року.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.
З 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, українці святкують Різдво 25 грудня.
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