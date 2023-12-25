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25.12.2023  20:17   Рита Парфенова

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового (фото)

Святкові богослужіння з нагоди Різдва Христового відбулися у місті Харкові, де міський голова Ігор Терехов відвідав кілька храмів.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу мфіськради, мер Харкова відвідав парафію Святого Миколая Чудотворця, храм Іоана Богослова та собор Успіння Пресвятої Діви Марії.

Ігор Терехов привітав мешканців Харкова з Різдвом Христовим та висловив побажання найшвидшої перемоги для України. Він також подякував представникам духовенства за надану допомогу в період повномасштабного вторгнення.

У своїх словах мер зазначив: "У ці святкові дні ми молимося за перемогу України, за наших героїчних військових, які боронять українську землю. Ми молимося за настання миру та відбудову нашого міста-героя Харкова."

Крім того, Ігор Терехов зустрівся з Вісвалдасом Кулбокасом - литовським католицьким архієпископом та ватиканським дипломатом, який є апостольським нунцієм в Україні з 15 червня 2021 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у різдвяному богослужінні в Соборі Успіння Пресвятої Діви Марії.

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового

У Харкові пройшли богослужіння з нагоди Різдва Христового

Источник:   ХМР
 Тэги:  різдво, харків, ігор терехов
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