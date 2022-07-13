13.07.2022 13:50 Виталий Хиневич

Пес Патрон был удостоен памятных наград

Организации Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders наградили пса-сапера.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Патрона в Facebook.

Сообщается, что пес Патрон был награжден грамотой и боевой монетой от двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders.

Организация Veterans of Foreign Wars VFW (Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов) созданная в 1936 году объединяет около 2 миллионов человек. Структура имеет свои отделения во всех штатах и федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира. Bomb Techs Without Borders (Бомботехника без границ) основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США.

Одним из направлений работы организации является повышение осведомленности о минах и других взрывоопасных предметах посредством информационно-разъяснительной работы в самых разных уголках мира, от Северной Америки до Европы. Теперь организация сотрудничает и с украинскими чрезвычайными работниками.

Напомним, ранее украинский пес Патрон получил награду в Ирландии.