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13.07.2022  13:50   Виталий Хиневич

Пес Патрон был удостоен памятных наград

Организации Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders наградили пса-сапера.

Награда пес Патрон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Патрона в Facebook.
 
Сообщается, что пес Патрон был награжден грамотой и боевой монетой от двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders.
 
Организация Veterans of Foreign Wars VFW (Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов) созданная в 1936 году объединяет около 2 миллионов человек. Структура имеет свои отделения во всех штатах и федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира. Bomb Techs Without Borders (Бомботехника без границ) основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США.
 
Одним из направлений работы организации является повышение осведомленности о минах и других взрывоопасных предметах посредством информационно-разъяснительной работы в самых разных уголках мира, от Северной Америки до Европы. Теперь организация сотрудничает и с украинскими чрезвычайными работниками.
 
Напомним, ранее украинский пес Патрон получил награду в Ирландии.
 
Источник:   Пес Патрон
 Тэги:  пес патрон, награда
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