13.07.2022 13:32 Рита Парфенова

В Харькове ремонтируют дороги: наносят разметку и очищают ливневки (видео)

Коммунальщики в военное время приводят дороги Харькова в порядок





О проводимых работах сообщили в горсовете, передает РЕДПОСТ.



На главных магистралях города работники КП «Дорремстрой» наносят дорожную разметку - горизонтальную и вертикальную. Такие работы уже выполнили на проспекте Гагарина и улице Академика Павлова.



А работники КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» ремонтируют дождеприемные колодцы, очищают решетки ливневок от мусора. В частности, такие работы проводились по Бурсацкому спуску, Ново-Баварскому проспекту, улице Чугуевской.