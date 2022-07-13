В Харькове ремонтируют дороги: наносят разметку и очищают ливневки (видео)

Коммунальщики в военное время приводят дороги Харькова в порядок
О проводимых работах сообщили в горсовете, передает РЕДПОСТ.
На главных магистралях города работники КП «Дорремстрой» наносят дорожную разметку - горизонтальную и вертикальную. Такие работы уже выполнили на проспекте Гагарина и улице Академика Павлова.
А работники КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» ремонтируют дождеприемные колодцы, очищают решетки ливневок от мусора. В частности, такие работы проводились по Бурсацкому спуску, Ново-Баварскому проспекту, улице Чугуевской.
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Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
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