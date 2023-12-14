14.12.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Як змінювалися споживчі ціни на Харківщині в листопаді

У Головному управлінні статистики у Харківській області повідомили про динаміку цін на споживчі товари, передає РЕДПОСТ .

Споживчі ціни у листопаді 2023 року порівняно із жовтнем 2023 року зросли на 0,2%, з початку року – на 4,8% (по Україні порівняно із жовтнем зросли на 0,5%, з початку року – на 4,4%).

Від так ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали овочі (на 7,6%).

Також зросли ціни на:

сир і м'який сир (творог) (на 2,9%),

хліб (на 2,6%),

яйця (також на 2,6%),

молоко (на 2,2%),

масло (на 1,9%),

макаронні вироби (на 0,5%).

Водночас знизилися ціни на рибу та продукти з риби (на 1,2%), м'ясо та м'ясопродукти (на 1,7%), безалкогольні напої (на 1,8%), фрукти (на 2,3%), цукор (на 2,9%), олію соняшникову (на 3,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,2%, що пов’язано зі здешевленням алкогольних напоїв на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, у тому числі одяг – на 2,7%, взуття – на 2,0 %.

Однак ціни на транспорт зросли на 1,7% переважно через подорожчання палива та мастил на 3,5%.

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