    
Главная Новини Харкова Суспільство Як змінювалися споживчі ціни на Харківщині в листопаді
14.12.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Як змінювалися споживчі ціни на Харківщині в листопаді

У Головному управлінні статистики у Харківській області повідомили про динаміку цін на споживчі товари, передає РЕДПОСТ .

 
Споживчі ціни у листопаді 2023 року порівняно із жовтнем 2023 року зросли на 0,2%, з початку року – на 4,8% (по Україні порівняно із жовтнем зросли на 0,5%, з початку року – на 4,4%).
 
Від так ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали овочі (на 7,6%).
 
Також зросли ціни на:
 
  • сир і м'який сир (творог) (на 2,9%),
  • хліб (на 2,6%),
  • яйця (також на 2,6%),
  • молоко (на 2,2%),
  • масло (на 1,9%),
  • макаронні вироби (на 0,5%).
Водночас знизилися ціни на рибу та продукти з риби (на 1,2%), м'ясо та м'ясопродукти (на 1,7%), безалкогольні напої (на 1,8%), фрукти (на 2,3%), цукор (на 2,9%), олію соняшникову (на 3,6%).
 
 
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,2%, що пов’язано зі здешевленням алкогольних напоїв на 0,7%.
 
Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, у тому числі одяг – на 2,7%, взуття – на 2,0 %.
 
Однак ціни на транспорт зросли на 1,7% переважно через подорожчання палива та мастил на 3,5%.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові провели аналіз цін на новорічний декор.
 
Источник:   Головне управління статистики у Харківській області
 Тэги:  харків, ціни
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Освіта Харківські школярі стали стипендіатами Президента України 14.12 Надзвичайні події На Харківщині у матері вилучили дітей 14.12 ЖКГ На вулиці Ювілейній у Харкові ремонтують пошкоджений обстрілами будинок (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 