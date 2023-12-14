Вся наявна техніка виведена на дороги: як шляховики Харківщини борються з крижаним дощем

Наразі фахівці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області роблять усе можливе, щоб не допустити зупинки руху через потужний крижаний дощ, що суне з Полтавщини, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
Щороку з 2006 року в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
влажность:
давление:
ветер: