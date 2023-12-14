14.12.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Вся наявна техніка виведена на дороги: як шляховики Харківщини борються з крижаним дощем

Наразі фахівці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області роблять усе можливе, щоб не допустити зупинки руху через потужний крижаний дощ, що суне з Полтавщини, передає РЕДПОСТ .

Зважаючи на інтенсивність опадів, пік яких чекають сьогодні ввечері, зараз вся наявна техніка виведена на дороги, покриття безупинно обробляється протиожеледними матеріалами. Втім, у разі погіршення ситуації, рух може бути зупинено будь-якої миті.

Всіх водіїв закликають, за можливості, утриматися від поїздок, а водіїв великовагового транспорту – заздалегідь зупинитися на спеціально обладнаних майданчиках та перечекати кілька годин. За прогнозами синоптиків крижаний дощ має закінчитися вже завтра, близько 8 години ранку.

«Ми докладаємо всіх зусиль, аби не допустити порушення руху транспорту на жодній з ділянок трас. Розташування місць відстою транспортних засобів можна знайти тут. Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77»,- йдеться у повідомленні.

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